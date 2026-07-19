VIDEO: Braća Tejt uhapšena u Majamiju zbog 59 optužbi za silovanje i trgovinu ljudima

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
VIDEO: Braća Tejt uhapšena u Majamiju zbog 59 optužbi za silovanje i trgovinu ljudima

Endru i Tristan Tejt, braća koja su influenseri, uhapšeni su u subotu u Majamiju po optužbama iz Velike Britanije, saopštila je američka Služba federalnih maršala. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Uhapšeni su na osnovu zahteva britanskih vlasti za izručenje, prema rečima osobe upoznate sa slučajem, koja je govorila pod uslovom anonimnosti jer nije bila ovlašćena da javno govori o tom predmetu, piše Gardijan. Portparol Službe maršala rekao je da je nalog zapečaćen. U saopštenju britanskog Kraljevskog tužilaštva (CPS) navodi se da je Endru Tejt (39) optužen po još sedam tačaka za silovanje, tri tačke za organizovanje ili omogućavanje trgovine ljudima radi
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