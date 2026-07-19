ANEM: Policija u Pirotu omogućila napade na novinare i LGBT+ aktiviste

Radio sto plus pre 2 sata
ANEM: Policija u Pirotu omogućila napade na novinare i LGBT+ aktiviste
ANEM tvrdi da su pripadnici ekstremno desničarskih organizacija, neometani od strane policije, grubo sprečavali novinare da izveštavaju sa događaja. “Uz pretnje fizičkom silom, uvrede i zastrašivanje, novinarka Tampon zone Sara Stanojković i novinar portala Mašina Aleksandar Đokić sprečeni su da slobodno izveštavaju za svoje redakcije, a tokom izveštavanja je napadnuta i novinarka N1 Gordana Bjeletić koja je pogođena paradajzom u glavu”, piše u saopštenju.
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