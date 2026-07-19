Vučić: Za 15 dana potpisujemo ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3,2 miliona evra

RTK pre 2 sata
Vučić: Za 15 dana potpisujemo ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3,2 miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se meštanima u Lapovu kojima je najavio da će u roku od 15 dana biti potpisan ugovor za vodovod u Lapovu u vrednosti od 3,2 miliona evra.

Vučić je kazao da je gradonačelniku dao obećanje i da će taj vodovod platiti država Srbija. „Završićemo i ove odeljke škole koje nismo, iako je ‘Svetozar Marković’ jedna od najlepših škola danas i uradićemo projekat za kanalizaciju. Za Batočinu ide put od naših azerbejdžanskih prijatelja, ovde od skretanja sa autoputa preko Kijeva do Dobrovoljice“, kazao je Vučić. Kako je dodao, uskoro se otvara prvih šest kilometara obilaznice oko Kragujevca i veoma je važno da se
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