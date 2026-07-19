Antoneli nastavlja čudesnu sezonu - Mercedes slavio u Belgiji

RTS pre 4 sati
Antoneli nastavlja čudesnu sezonu - Mercedes slavio u Belgiji

Andrea Kimi Antoneli ostvario je veliku pobedu na Velikoj nagradi Belgije i nastavio sezonu iz snova u Formuli 1. Mladi Italijan za volanom Mercedesa trijumfovao je na legendarnoj stazi Spa-Frankoršamp, ispred Šarla Lekrera iz Ferarija i Maksa Ferstapena iz Red Bula.

Kimi Antoneli je od početka trke pokazao odličan tempo, ali nije imao lak posao. Lekler mu je sve vreme disao za vratom i koristio svaku priliku da ugrozi vodeću poziciju. Ipak, vozač Mercedesa ostao je miran u ključnim treuncima i sigurnom vožnjom stigao do još jednog velikog uspeha, ukupno šeste titule u sezoni. Devetnaestogodišnjak je pre ovog trijumfa bio najbrži u Kini, Japanu, Majamiju, Kanadi i Monaku. Trku je obeležio i peh za Antonelijevog timskog kolegu
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