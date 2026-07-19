Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, zaraza na području sedam okruga

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je virus afričke kuge svinja, zaključno sa 18. julom, aktivan je u sedam okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja, Glamočić je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih.

Ministar Dragan Glamočić rekao je na sastanku Regionalnog kriznog štaba u Šapcu da je u 618 aktivnih gazdinstava uginulo je ili eutanazirano 28.380 svinja, što predstavlja ogromnu štetu za ekonomiju.. Prema njegovim rečoma, posle posete Obrenovcu, gde mnoga zaražena gazdinstva nisu bila obeležena, u Šapcu su sve mere preduzete, iako je situacija povoljnija. "Kada je reč o Obrenovcu, najkritičnije je u Skelama i Krtinskoj. Upravo sam došao iz naselja Skele i mogu da