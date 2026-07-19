Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, zaraza na području sedam okruga

RTS pre 10 minuta
Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, zaraza na području sedam okruga

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je virus afričke kuge svinja, zaključno sa 18. julom, aktivan je u sedam okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji. Nakon obilaska zaraženih područja, Glamočić je primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih.

Ministar Dragan Glamočić rekao je na sastanku Regionalnog kriznog štaba u Šapcu da je u 618 aktivnih gazdinstava uginulo je ili eutanazirano 28.380 svinja, što predstavlja ogromnu štetu za ekonomiju.. Prema njegovim rečoma, posle posete Obrenovcu, gde mnoga zaražena gazdinstva nisu bila obeležena, u Šapcu su sve mere preduzete, iako je situacija povoljnija. "Kada je reč o Obrenovcu, najkritičnije je u Skelama i Krtinskoj. Upravo sam došao iz naselja Skele i mogu da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zatvorena stočna pijaca u Obrenovcu zbog afričke kuge svinja

Zatvorena stočna pijaca u Obrenovcu zbog afričke kuge svinja

Danas pre 10 minuta
Zatvorena stočna pijaca u Obrenovcu zbog afričke kuge svinja

Zatvorena stočna pijaca u Obrenovcu zbog afričke kuge svinja

N1 Info pre 59 minuta
Glamočić: Nadležni nisu radili svoj posao - slede oštre kazne zbog širenja afričke kuge svinja

Glamočić: Nadležni nisu radili svoj posao - slede oštre kazne zbog širenja afričke kuge svinja

Kurir pre 1 sat
Afrička kuga svinja i dalje preti: Ministar otkrio koja mesta su najugroženija i uveo stroži režim

Afrička kuga svinja i dalje preti: Ministar otkrio koja mesta su najugroženija i uveo stroži režim

NIN pre 1 sat
Ministar Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, najkritičnije u Rumi

Ministar Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, najkritičnije u Rumi

Newsmax Balkans pre 45 minuta
Glamočić izneo najnovije informacije oko afričke kuge

Glamočić izneo najnovije informacije oko afričke kuge

Telegraf pre 24 minuta
Ministar Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao

Ministar Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacObrenovacKrizni štabPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, zaraza na području sedam okruga

Glamočić o afričkoj kugi svinja: Nadležne službe nisu radile svoj posao, zaraza na području sedam okruga

RTS pre 10 minuta
Gde kupiti apartman na moru? Stručnjak otkriva koja destinacija danas nudi najveću šansu za zaradu

Gde kupiti apartman na moru? Stručnjak otkriva koja destinacija danas nudi najveću šansu za zaradu

Blic pre 10 minuta
Zatvorena stočna pijaca u Obrenovcu zbog afričke kuge svinja

Zatvorena stočna pijaca u Obrenovcu zbog afričke kuge svinja

Danas pre 10 minuta
"Širenje afričke kuge svinja pokazuje ozbiljan sistemski propust"

"Širenje afričke kuge svinja pokazuje ozbiljan sistemski propust"

Nova pre 10 minuta
Promena pravila na plažama u Crnoj Gori će razočarati turiste: Ležaljke besplatne posle 17 sati, ali samo za Crnogorce

Promena pravila na plažama u Crnoj Gori će razočarati turiste: Ležaljke besplatne posle 17 sati, ali samo za Crnogorce

Nova pre 10 minuta