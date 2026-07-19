Iran: Napadnuto gradilište nuklearne elektrane; Jordan odbacuje navode o evakuaciji aerodroma i luke

RTS pre 1 sat
Iran: Napadnuto gradilište nuklearne elektrane; Jordan odbacuje navode o evakuaciji aerodroma i luke

SAD su osmu noć zaredom izvele napade na Iran, dok Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu. Iranska Organizacija za atomsku energiju saopštila je da je američka vojska napala lokaciju na kojoj se gradi nuklearna elektrana. Jordanske vlasti odbacile su navode o evakuaciji aerodroma i luke u Akabi, navodeći da nije bilo odluke o evakuaciji niti su uočene bilo kakve potencijalne pretnje.

20:55 Netanjahuov kabinet reagovao na najavu mogućeg hapšenja izraelskog premijera u Njujorku Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kritikovao je gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, nakon njegove izjave da razmatra mogućnost hapšenja izraelskog premijera ukoliko doputuje u taj grad. Iz kabineta Netanjahua ocenili su da je nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud "neosnovan" i da taj sud nema nadležnost nad Amerikancima i
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