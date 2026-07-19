Kijev u plamenu, Zelenski objavio snimak; Moskva: Pogodili smo vojnu industriju i logistiku

Rat u Ukrajini - 1.607. dan. Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova. Ima mrtvih i ranjenih. Moskva je odgovorila da je pokrenule masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i na infrastrukturne objekte u luci Južni u Odeskoj oblasti.

Sibiga pozvao Zapad na razarajući pritisak na Rusiju Ministar spoljnih poslova Andrij Sibega izjavio je o potrebi za "razarajućim pritiskom" na Rusiju nakon novog masovnog napada na Kijev. Sibiga je na društvenoj mreži Iks istakao da je Rusija je koristila najveći broj balističkih raketa od početka rata – oko 40. "Pozivamo na adekvatne i odlučne mere. Na Moskvu se mora izvršiti razarajući pritisak da se okonča ovaj teror. Ne može biti pauze u jačanju sankcija i