Najmasovniji udar na Kijev; Moskva poručuje: Danas definitivno nije kraj – ovo nije fudbal

Rat u Ukrajini - 1.607. dan. Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova. Ima mrtvih i ranjenih. Moskva je odgovorila da je pokrenule masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i na infrastrukturne objekte u luci Južni u Odeskoj oblasti.

Udar na predgrađe Harkova, troje mrtvih, 20 ranjenih U ruskom raketnom napadu na popštanski terminal u predgrađu Harkova troje ljudi je poginulo, a 20 je ranjeno, izvestio je šef OVA Oleg Sinegubov. Rekao je da se nastavlja otklanjanje posledica, ali da je posao otežan zbog rizika od ponovljenih udara. (Ukrinform) Opširnije Kraće Zelenski: SBU napala tri naftna skladišta u Stavropoljskoj Pokrajini Jedinice Službe bezbednosti Ukrajine izvršile su napade na tri