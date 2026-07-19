BLISKOISTOČNI SUKOB SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Iran tvrdi da je dronovima napao američke baze u Kuvajtu

BEOGRAD - Sjedinjene Države izvršile su osmu noć za redom vazdušne udare na Iran, dok Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu. Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da će Iran i njegovi saveznici Americi "održati lekcije koje se ne zaboravljaju".

Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je i tokom jučerašnjeg dana novim udarima. Američka vojska izvela je napade na iranske ciljeve, dok Teheran tvrdi da je raketama i dronovima gađao američke baze i infrastrukturu u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iran je saopštio da obustavlja primenu memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da je Vašington prekršio preuzete obaveze. Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei ocenio