Drugog dana Festivala evropskog filma Palić u glavnom programu filmovi „Kao kod kuće” i „Nino u raju”

RTV pre 2 sata  |  RTV
Drugog dana Festivala evropskog filma Palić u glavnom programu filmovi „Kao kod kuće” i „Nino u raju”

PALIĆ - Drugog festivalskog dana, u nedelju, 20. jula, publiku Festivala evropskog filma Palić očekuje bogat program na više festivalskih lokacija, a u centru pažnje biće projekcije u okviru Glavnog takmičarskog programa na Letnjoj pozornici.

Od 21 čas biće prikazan mađarski film „Kao kod kuće” reditelja Gabora Holtaija, psihološki triler o usamljenoj ženi koja, nakon otmice, mora da preuzme identitet nestale devojke kako bi pokušala da spase sopstveni život. Veče će biti nastavljeno od 23 časa projekcijom belgijskog filma „Nino u raju” Lorana Mikelija, priče o grupi mladih ljudi koji pokušavaju da pronađu svoje mesto u društvu i sačuvaju snove uprkos životnim izazovima. U selekciji „Paralele i sudari”,
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