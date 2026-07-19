Šutanovac: Posle 145 godina Srbija i SAD otvaraju novo poglavlje strateškog partnerstva

VAŠINGTON - Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac ocenio je da je pokretanje Strateškog dijaloga između Srbije i SAD vrsta trenutka u diplomatiji koji na prvi pogled ne deluje spektakularno, ali dugoročno menja tok bilateralnih odnosa.

On je u autorskom tekstu za list "Politika" rekao da Srbija i SAD po prvi put, posle 145 godina diplomatskih odnosa, uspostavljaju institucionalni okvir kroz koji će se najvažnija politička, bezbednosna, ekonomska i tehnološka pitanja razmatrati na najvišem nivou čime bilateralni odnosi ulaze u novu fazu, u kojoj se budućnost partnerstva, kako ističe, neće graditi kroz povremene političke inicijative, već kroz redovan dijalog, zajedničke projekte i dugoročno