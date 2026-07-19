U Republici Srpskoj se obeležava Dan sećanja na decu ubijenu tokom genocida u NDH

BANJALUKA - U Gornjem Jelovcu u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan sećanja na decu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine.

"Nema veće tragedije od one kada dete postane meta monstruma", rekao je predsednik SDS Milorad Dodik uoči obeležavanja Dan sećanja na ubijenu decu. Dodik je rekao da godine koje su prošle od tih monstruoznih zločina nad nevinim dušama ne predstavljaju ništa, jer 'srpski narod ne broji godine, već prekinuta detinjstva, neizgovorene reči, neostvarene snove, prazne đačke klupe, prazne stolice u domovima hiljada porodica', prenosi RTRS. "Ubijanje nevine dece je