Đedović Handanović: Pratimo razgovore MOL-a i Rusa, ishod ne ovisi o Srbiji

KARLOVAC - Dijelove Karlovačke županije poslijepodne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno tučom.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da država prati razgovore MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod, kao ni moguće odluke američke administracije, ne ovise o Srbiji. "Završili smo svoj dio posla kada je u pitanju potencijalna suradnja s MOL-om. Nastavit ćemo jačati robne rezerve, pratiti opskrbu tržišta i donositi odgovorne odluke koje osiguravaju energetsku stabilnost Srbije. Ne možemo utjecati na