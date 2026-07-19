Glamočić u Šapcu: „Pojačavaju se mere protiv afričke kuge svinja“

Serbian News Media pre 4 sati
Glamočić u Šapcu: „Pojačavaju se mere protiv afričke kuge svinja“

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, veterinarskih službi, inspekcija, šumskih gazdinstava, lovačkih organizacija i drugih nadležnih institucija.

Među njima su bili gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. U tekstu se navodi da na teritoriji Loznice trenutno nema registrovanih slučajeva afričke kuge svinja. Glamočić je rekao da je najvažniji zadatak da se virus ne proširi na najveći deo Mačve gde se gaje svinje, a da se na tom području nalazi između 250.000 i 300.000 grla. Posebna pažnja posvećena je kontroli pašarenja svinja, kretanju divljih svinja, nadzoru šumskih
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