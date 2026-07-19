Hitna pomoć: Jedna osoba ranjena u pucnjavi u Poenkarovoj ulici u Beogradu

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Hitna pomoć: Jedna osoba ranjena u pucnjavi u Poenkarovoj ulici u Beogradu

Tridesetšestogodišnji muškarac ranjen je jutros oko 5 časova u pucnjavi u Poenkareovoj ulici, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Lekari su ga prevezli u Urgentni centar zbog prostrelne rane koju je imao na nozi, prenela je Radio-televizija Srbije ( RTS). Tokom noći se dogodila i saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila lakše povrede. Lekarske ekipe su intervenisale ukupno 116 puta, a od toga su 24 intervencije bile na javnim mestima. Česte su bile povrede pri padovima i usled tuča, a bilo je i mnogo poziva zbog alkoholisanih osoba.
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