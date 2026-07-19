MUP: Uhapšene dve osobe zbog gađanja ekipe TV N1 u Pirotu, protiv još jedne prekršajna prijava

Serbian News Media pre 2 sata
MUP: Uhapšene dve osobe zbog gađanja ekipe TV N1 u Pirotu, protiv još jedne prekršajna prijava

Policija u Pirotu uhapsila je dve osobe osumnjičene da su paradajzom gađali i pogodili novinarku i kamermana televizije N1 uoči manifestacije „Prajd karavan“ u tom gradu, saopštilo je danas ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni A.M. (26) i P.M. (24) sumnjiče se da su time izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Protiv D.V. (43), kako se dodaje, biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru zbog sumnje da je rukom odgurnuo kameru snimatelju N1 i vređao novinarku te televizije. A.M. i P.M. su, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu.
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