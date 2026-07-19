Tores kao Inijesta: Španija u produžetku do titule prvaka sveta!

Sport klub pre 24 sata  |  Autor: Nikola Janković
Tores kao Inijesta: Španija u produžetku do titule prvaka sveta!
Šesnaest godina kasnije, istorija se ponovila. Golom Ferana Toresa u drugom produžetku, baš kao Andresa Inijeste pre 16 godina u Južnoj Africi, Španija je stigla do druge titule prvaka sveta i na večnoj listi šampiona stigla Francusku i Urugvaj. Toresu je u 106. minutu borbe sa nedostojnim protivnikom asistirao još jedan „džoker“ selektora Luisa De La Fuentea, Niko Vilijams za četvrti poraz Argentine u finalima svetskih prvenstava u čemu su se „gaučosi“ izjednačili
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