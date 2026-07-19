Uključili smo štopericu: Pauza trajala daleko duže od 17 minuta!

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Novaković
Uključili smo štopericu: Pauza trajala daleko duže od 17 minuta!

FIFA je zvanično potvrdila da će pauza između dva poluvremena tokom finala Svetskog prvenstva trajati 17 minuta.

Sport klub je imao osnovane sumnje da to neće biti tačno. Zbog toga smo uključili štopericu dok su na “Metlajf” stadionu u Nju Džersiju nastupali Madona, Šakira, BTS, Džastin Biber… Na kraju, kada je Španija krenula sa centra, štoperica je zaustavljena. Pokazala je da je pauza trajala 27 minuta i 13 sekundi. Pravo je pitanje kako igrači treba da se priviknu na nezanemarljivu promenu u odnosu na dosadašnji tok njihovih profesionalnih karijera. Mnogi korisnici
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