UŽIVO: Srbija ima veliki zaostatak u finišu finala Evrobasketa

U nedelju od 19.00 u ljubljanskim “Stožicama”, održava se finale Evropskog prvenstva zta košarkaše do 20 godina.

Za zlatnu medalju bore se reprezentacije Srbije i Slovenije. Sve o ovoj utakmici pratite u sekciji BLOG UŽIVO na sajtu Sport kluba (skrolujte dole). Direktan prenos ove utakmice dostupan je uz doplatu na zvaničnom jutjub kanalu FIBA. Srbija je bez poraza u dosadašnjoj fazi Evrobasketa. Selekcija koju vodi Nemanja Jovanović Jogi plasirala se u nokaut fazu zabeleživši sve tri pobede u grupi A – i to ubedljive, protiv Poljske, Litvanije i Letonije. U četvrtfinalu je