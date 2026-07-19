UŽIVO: Srbija ima veliki zaostatak u finišu finala Evrobasketa
Sport klub pre 21 minuta | Autor: Ognjen Bojić
U nedelju od 19.00 u ljubljanskim “Stožicama”, održava se finale Evropskog prvenstva zta košarkaše do 20 godina.
Za zlatnu medalju bore se reprezentacije Srbije i Slovenije. Sve o ovoj utakmici pratite u sekciji BLOG UŽIVO na sajtu Sport kluba (skrolujte dole). Direktan prenos ove utakmice dostupan je uz doplatu na zvaničnom jutjub kanalu FIBA. Srbija je bez poraza u dosadašnjoj fazi Evrobasketa. Selekcija koju vodi Nemanja Jovanović Jogi plasirala se u nokaut fazu zabeleživši sve tri pobede u grupi A – i to ubedljive, protiv Poljske, Litvanije i Letonije. U četvrtfinalu je