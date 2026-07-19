UŽIVO: Srbija ima veliki zaostatak u finišu finala Evrobasketa

Sport klub pre 21 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
UŽIVO: Srbija ima veliki zaostatak u finišu finala Evrobasketa

U nedelju od 19.00 u ljubljanskim “Stožicama”, održava se finale Evropskog prvenstva zta košarkaše do 20 godina.

Za zlatnu medalju bore se reprezentacije Srbije i Slovenije. Sve o ovoj utakmici pratite u sekciji BLOG UŽIVO na sajtu Sport kluba (skrolujte dole). Direktan prenos ove utakmice dostupan je uz doplatu na zvaničnom jutjub kanalu FIBA. Srbija je bez poraza u dosadašnjoj fazi Evrobasketa. Selekcija koju vodi Nemanja Jovanović Jogi plasirala se u nokaut fazu zabeleživši sve tri pobede u grupi A – i to ubedljive, protiv Poljske, Litvanije i Letonije. U četvrtfinalu je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Španija i Argentina se bore za titulu prvaka sveta (RTS 1)

Španija i Argentina se bore za titulu prvaka sveta (RTS 1)

RTS pre 21 minuta
Potop orlića na kraju Evrobasketa: Domaćin turnira slavio u reprizi čuvenog finala Evropskog prvenstva!

Potop orlića na kraju Evrobasketa: Domaćin turnira slavio u reprizi čuvenog finala Evropskog prvenstva!

Hot sport pre 11 minuta
UŽIVO Finale Svetskog prvenstva: Tramp na stadionu, Tom Kruz drži govor - bliži se početak

UŽIVO Finale Svetskog prvenstva: Tramp na stadionu, Tom Kruz drži govor - bliži se početak

Nova pre 21 minuta
Ne, ne: Slovenci su jako blizu zlata, Srbiji treba više od čuda

Ne, ne: Slovenci su jako blizu zlata, Srbiji treba više od čuda

Nova pre 21 minuta
Uživo Španija - Argentina: Šampion može biti samo jedan

Uživo Španija - Argentina: Šampion može biti samo jedan

Euronews pre 21 minuta
Finale Mundijala UŽIVO: Momci, podarite nam klasik za sva vremena

Finale Mundijala UŽIVO: Momci, podarite nam klasik za sva vremena

Sport klub pre 21 minuta
UŽIVO: Slovenci ipak klasa, posle sat igre već je 2:0 za goste

UŽIVO: Slovenci ipak klasa, posle sat igre već je 2:0 za goste

Sport klub pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoSlovenijaLjubljanaEvropsko prvenstvo u košarciLitvanijaPoljskaJutjubFIBAUzivovideoBLOG UŽIVOnemanja jovanovićMitar Bošnjaković

Sport, najnovije vesti »

Ubedljiv poraz Srbije u finalu Prvenstva Evrope

Ubedljiv poraz Srbije u finalu Prvenstva Evrope

Danas pre 11 minuta
Jirgen Klop preuzima selekciju Nemačke

Jirgen Klop preuzima selekciju Nemačke

Danas pre 26 minuta
(VIDEO) Ogromni redovi navijača pred finale: Tajna služba sprovodi neviđene mere pri ulasku na stadion

(VIDEO) Ogromni redovi navijača pred finale: Tajna služba sprovodi neviđene mere pri ulasku na stadion

Danas pre 1 sat
Arsen Venger o pauzama za osveženje: „Nisam primetio da su uticale na rezultate utakmica, ali…“

Arsen Venger o pauzama za osveženje: „Nisam primetio da su uticale na rezultate utakmica, ali…“

Danas pre 1 sat
Zamolio Trampa i dobio vizu: Slavni španski fudbaler će moći da gleda uživo finale Mundijala

Zamolio Trampa i dobio vizu: Slavni španski fudbaler će moći da gleda uživo finale Mundijala

Danas pre 2 sata