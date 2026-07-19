Pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji zbog smene turista

Tokom dana u Srbiji se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone.

Na frekventnim prelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana, zato Auto-moto savez Srbije savetuje vozače da voze strpljivo, pripreme se na moguća zadržavanja i na vreme se informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na graničnim prelazima putnička i