Đedović o pregovorima MOL-a i Rusa: Ishod ne zavisi od Srbije, pratimo razvoj situacije i čuvamo naš interes

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Đedović o pregovorima MOL-a i Rusa: Ishod ne zavisi od Srbije, pratimo razvoj situacije i čuvamo naš interes

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije. "Naš deo posla smo završili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om.

Nastavićemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odgovorne odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije", istakla je ministarka. "Na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ne možemo da utičemo, ali možemo da čuvamo interese naše zemlje i dobre odnose sa obe strane", napisala je Đedović Handanović na Instagramu. Ističe da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet. Mađarska naftna kompanija MOL dobila
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