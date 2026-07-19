Dubai doveo košarkaša koji je obeležio sezonu u Nemačkoj

Dubai nastavlja sa jačanjem tima pred debitantsku sezonu u Evroligi, a novo pojačanje kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je američki bek Dejvion Minc.

Dvadesetosmogodišnji košarkaš potpisao je dvogodišnji ugovor i u Dubai stiže iz nemačkog Vircburg Basketsa, gde je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača ekipe. - Presrećan sam što sam odlučio da naredne dve sezone provedem u Dubaiju. Oduvek mi je bio cilj da zaigram u Evroligi otkako sam odlučio da karijeru nastavim u Evropi - rekao je Minc. Amerikanac je prošle sezone u nemačkom prvenstvu prosečno beležio 16,4 poena, 3,3 skoka i tri asistencije na 31