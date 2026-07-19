Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Slovenija u finalu Eurobasketa U20

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Slovenija u finalu Eurobasketa U20

Košarkaši Srbije starosti do 20 godina u nedelju uveče igraće veliko finale Eurobasketa u Sloveniji protiv ekipe domaćina od 19.00 časova u dvorani "Stožice" u Ljubljani i pokušaće da se izbore za zlatnu medalju.

Sjajno su odigrali naši momci na celom turniru do sada i nisu upisali nijedan poraz. U grupi su savladali selekcije Poljske, Litvanije i Letonije, potom su u osmini finala izbacili Italiju, u četvrtfinalu bili bolji od Grčke i naposletku su sinoć izbacili Španiju. Sa druge strane, Slovenija je izborila plasman u finale posle dramatičnog meča sa Francuskom, koji su dobili posle preokreta u završnim minutima utakmice. Nema sumnje, ipak, da će imati veliku podršku sa
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