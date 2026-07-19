Igrao kolo u centru Beograda, nije prepoznao Đokovića, sad sreo Tajsona na finalu SP i tražio jednu stvar!

Veliko finale Svetskog prvenstva u fudbalu okupilo je na "Metlajf stadionu" ogroman broj poznatih ličnosti, koje su upotpunile spektakl, a među njima se našao i najpoznatiji svetski strimer - IShowSpeed! Spid je već tradicionalno na gotovo svakom meču Mundijala ove godine, pa tako ni finale nije moglo proći bez njega, za koje je iskoristio priliku, pa se pojavio u specijalno dizajniranom dresu. Ono što je zanimljivo, uoči početka susreta, Spid je u svečanoj loži