Iranski ajatolah zapretio: Modžtaba Hamnei: "Naučićemo SAD lekcijama koje neće zaboraviti"

Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei zapretio je u pisanoj poruci da će Iran i njegovi savznici naučiti Sjedinjene Američke Države lekcijama koje neće zaboraviti, nakon što su dve zemlje započele nove napade optužujući se međusobno za kršenje Memoranduma o razumevanju.

Hamnei je u saopštenju koje su preneli iransi mediji poručio da to što SAD kontinuirano krše Memorandum pokazuje da je potpis američkog predsednika Donalda Trampa "bezvredan i nevažeći". "Sada, kada američki neprijatelj nastoji da izazove rat i snosi teže posledice i veću sramotu, neka zna da narod Irana i osovina otpora za njega imaju lekcije koje se ne zaboravljaju, što su svojim primerom ovih dana pokazali hrabri islamski borci i požrtvovani narod na jugu