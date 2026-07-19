Ko se vraća s mora, neka se naoruža strpljenjem: Kolona na ulazu iz Hrvatske u Srbiju duga 10 kilometara!

Telegraf pre 36 minuta  |  Telegraf.rs
Ko se vraća s mora, neka se naoruža strpljenjem: Kolona na ulazu iz Hrvatske u Srbiju duga 10 kilometara!

Svi građani koji se vraćaju iz Hrvatske za Srbiju treba da se naoružaju strpljenjem jer je kolona vozila na Bajakovu duga čak 10 kilometara! Situacija je ista i na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u Srbiju, dok na izlazu iz Srbije nema većih gužvi.

Na ulazu u Srbiju na Batrovcima vozila stoje i to u sedam traka, a kraj kolone vozila je i dalje negde u Hrvatskoj, kilometrima daleko. Kako je saopštio Hrvatski auto-klub (HAK), pojačan intenzitet saobraćaja je zabeležen širom Hrvatske, a naročito na putnim pravcima koji vode ka Jadranskom moru i prema graničnim prelazima, te su mogući zastoji i duža zadržavanja na putevima, mostovima, naplatnim rampama odmorištima i u tunelima. Osim na granici sa Srbijom, velike
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