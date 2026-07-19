Novak Simović sudi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
Novak Simović sudi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencije

Srpski arbitar Novak Simović sudiće meč HJK Helsinki - Kolrejn u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, saopštila je UEFA.

Kako je saopštila UEFA, Simović će biti na centru 23. jula od 18 časova u Helsinkiju, u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Asistenti Simoviću biće Nikola Đorović i Miloš Simović, dok je Stanko Ostraćanin određen za četvrtog sudiju. Sudija rodom iz Lovećnca u karijeri je vodio 16 UEFA klupskih utakmica do sada, te osam na reprezentativnom nivou i ima iskustvo dugo sedam godina. On je i superligaški arbitar od 2011. godine. HJK Helsinski je
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