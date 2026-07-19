Rade Bogdanović žestoko isprozivao komentatora RTS-a: "Moram da se izvinim građanima, potpuno neznanje..."

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Rade Bogdanović žestoko isprozivao komentatora RTS-a: "Moram da se izvinim građanima, potpuno neznanje..."

Fudbalska reprezentacija Francuske doživela je pravi debakl posle samo 45 minuta utakmice za treće mesto na Svetskom prvenstvu, pošto im je Engleska "spakovala" čak četiri pogotka.

Nije bilo zanimljivo gledati ovaj duel, Francuzi kao da nisu ni došli na utakmicu, ali svašta smo mogli čuti na pauzi tokom poluvremena, u studijskoj emisiji na "RTS-u". Tamo je poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović šokirao čitavu naciju svojim rečima, pošto je žestoko isprozivao komentatora RTS-a, Nemanju Matića. - Utakmica je pokazala ono što smo pričali, koliko je ko zainteresovan za ovu utakmicu. Pre svega, moram da se izvinim građanima Republike
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