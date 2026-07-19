Treći toplotni talas u Španiji donosi temperature do 45 stepeni i najtoplije noći ovog leta

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Treći toplotni talas u Španiji donosi temperature do 45 stepeni i najtoplije noći ovog leta

Španska meteorološka služba Aemet najavila je danas da će se ta zemlja od utorka suočiti sa trećim toplotnim talasom ovog leta, uz maksimalne temperature do 45 stepeni Celzijusa, dok veliki šumski požari besne u oblastima Saragose i Gvadalahare.

Kako su upozorili meteorolozi, temperature će početi da rastu , intenziviraće se od utorka, 22. jula, a prema trenutnim prognozama, malo je verovatno da će toplotni talas popustiti pre četvrtka, prenosi Juronjuz. Treći toplotni talas ovog leta je, kako objašnjava Aemet, rezultat atmosferskog blokirajućeg sistema pojačanog prisustvom izolovanog niskog vazdušnog pritiska zapadno od Iberijskog poluostrva. Ta kombinacija omogućava masi toplog i suvog vazduha iz severne
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