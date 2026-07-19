Prenos, Španija - argentina! Jamal ili Mesi? Evropski i planetarni šampion u borbi za trofej Svetskog prvenstva!

Večernje novosti pre 49 minuta
Prenos, Španija - argentina! Jamal ili Mesi? Evropski i planetarni šampion u borbi za trofej Svetskog prvenstva!

Sva dešavanja sa finalnog meča iz Nju Džerzija na ovogodišnjem Mundijalu možete da pratite iz minuta u minut.

Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia STADION: "Metlajf" u Nju Džerziju. SUDIJA: Slavko Vinčić (Slovenija). Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, gde će odlučivati o novom ili starom vladaru planete. "Gaučosi" su pre četiri godine osvojili Mundijal u Kataru i pokušaće da odbrane titulu, čime bi postali prva reprezentacija još od 1962. i SP u Čileu, kada je Brazil ponovio i napravio jedini podvig u istoriji planetarnih
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Mesi i njegov naslednik ispisuju istoriju Mundijala

Mesi i njegov naslednik ispisuju istoriju Mundijala

B92 pre 34 minuta
Bajernov slom pred finale SP, Lautaro sačuvao Interovu tradiciju

Bajernov slom pred finale SP, Lautaro sačuvao Interovu tradiciju

Sport klub pre 1 sat
"Za tebe i za ulicu": Oglasio se Lamin Jamal pred veliko finale!

"Za tebe i za ulicu": Oglasio se Lamin Jamal pred veliko finale!

Kurir pre 54 minuta
Nestvaran podatak o Mesiju i Jamalu, za rubriku "verovali ili ne" - ovo teško da ćemo ikada više videti na Svetskom prvenstvu…

Nestvaran podatak o Mesiju i Jamalu, za rubriku "verovali ili ne" - ovo teško da ćemo ikada više videti na Svetskom prvenstvu

Nova pre 1 sat
Padaju rekordi na Mundijalu u Americi

Padaju rekordi na Mundijalu u Americi

Politika pre 54 minuta
Dejan Stanković precrtao 5 igrača Crvene zvezde: Evo ko nije licenciran za Evropu

Dejan Stanković precrtao 5 igrača Crvene zvezde: Evo ko nije licenciran za Evropu

Mondo pre 2 sata
Teorija zavere trese svet pred finale Mundijala! Sve se vrti oko Mesija i Jamala, ovaj broj sve čini jezivijim

Teorija zavere trese svet pred finale Mundijala! Sve se vrti oko Mesija i Jamala, ovaj broj sve čini jezivijim

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoSlovenijaBrazilArgentinaMundijalKatarAFPŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Arsen Venger o pauzama za osveženje: „Nisam primetio da su uticale na rezultate utakmica, ali…“

Arsen Venger o pauzama za osveženje: „Nisam primetio da su uticale na rezultate utakmica, ali…“

Danas pre 14 minuta
Oglasio se Kolina: Lopta nije pogodila hrvatskog igrača u kosu na meču sa Portugalijom

Oglasio se Kolina: Lopta nije pogodila hrvatskog igrača u kosu na meču sa Portugalijom

Danas pre 54 minuta
Zamolio Trampa i dobio vizu: Slavni španski fudbaler će moći da gleda uživo finale Mundijala

Zamolio Trampa i dobio vizu: Slavni španski fudbaler će moći da gleda uživo finale Mundijala

Danas pre 1 sat
Šampion Svetskog prvenstva u fudbalu osvaja i 51 milion dolara

Šampion Svetskog prvenstva u fudbalu osvaja i 51 milion dolara

Serbian News Media pre 49 minuta
(Foto) Njujork u znaku finala Mundijala: Hiljade navijača preplavile ulice grada, Tajms skver pretvoren u karneval

(Foto) Njujork u znaku finala Mundijala: Hiljade navijača preplavile ulice grada, Tajms skver pretvoren u karneval

Newsmax Balkans pre 39 minuta