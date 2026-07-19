Prenos, Španija - argentina! Jamal ili Mesi? Evropski i planetarni šampion u borbi za trofej Svetskog prvenstva!

Sva dešavanja sa finalnog meča iz Nju Džerzija na ovogodišnjem Mundijalu možete da pratite iz minuta u minut.

Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia STADION: "Metlajf" u Nju Džerziju. SUDIJA: Slavko Vinčić (Slovenija). Fudbaleri Argentine i Španije sastaju se u finalu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, gde će odlučivati o novom ili starom vladaru planete. "Gaučosi" su pre četiri godine osvojili Mundijal u Kataru i pokušaće da odbrane titulu, čime bi postali prva reprezentacija još od 1962. i SP u Čileu, kada je Brazil ponovio i napravio jedini podvig u istoriji planetarnih