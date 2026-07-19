Vašington podiže ulog! F-16 i F-35 hitno stižu na Bliski istok: Pentagon demonstrira silu, raste strah od nove eskalacije

Večernje novosti pre 2 sata
Vašington podiže ulog! F-16 i F-35 hitno stižu na Bliski istok: Pentagon demonstrira silu, raste strah od nove eskalacije

SJEDINjENE Američke Države nastavljaju da pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku.

Foto: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Noah J. Tancer Prema pisanju američkog lista „Njujork tajms“, Pentagon je doneo odluku da u region uputi dodatne borbene avione F-16 i F-35, kao i veći broj aviona-cisterni za dopunu gorivom u vazduhu, što analitičari tumače kao pripremu za moguće intenzivnije vojne operacije protiv Irana ukoliko situacija nastavi da eskalira. List se poziva na više američkih zvaničnika koji su potvrdili da se lovci F-16 američkog ratnog
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