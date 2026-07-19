Kako je nemačka ambasadorka glumila Kraftwerk

Velike priče pre 51 minuta  |  Piše Branko Rosić
Kako je nemačka ambasadorka glumila Kraftwerk

Kraftwerk su od četvorice muškaraca iza pultova napravili emociju. Od kapitala i talenta zajedno praviti budućnost – to može biti naš "hit", ispričala je Anke Konrad povodom gostovanja čuvenog benda iz Diseldorfa u Beogradu

Ovog leta, ovog 19. jula, nakon leta 2005. kada su nastupili na antologijskom koncertu na Tašmajdanu, nemački bend Kraftwerk dolazi u Beograd. Sastav iz Diseldorfa uveo je tehnologiju, kompjutere, mašine, robote u rokenrol, nazivajući sebe inženjerima a svoju muziku „industrijskom narodnom muzikom“. Kraftwerk ne samo što je promenio ondašnju muzičku sadašnjost već je i predvideo digitalnu budućnost koju upravo živimo. Pre dva meseca boravio sam u Diseldorfu i
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