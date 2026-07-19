Milan St. Protić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana
Velike priče pre 11 minuta | Piše Milan St. Protić
Tri Andrićeva i dva romana Meše Selimovića našli su se u izboru u kojem nema dela objavljenog posle 1970. godine
Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Milan St. Protić (Beograd, 28. jul 1957) je istoričar,