Milan St. Protić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Milan St. Protić
Milan St. Protić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Tri Andrićeva i dva romana Meše Selimovića našli su se u izboru u kojem nema dela objavljenog posle 1970. godine

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Milan St. Protić (Beograd, 28. jul 1957) je istoričar,
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