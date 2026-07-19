Ženski ljubavni roman, samo za muškarce

Velike priče pre 1 sat  |  Piše Slobodan Vujanović
Ženski ljubavni roman, samo za muškarce

Serija "The Agency" i u svojoj drugoj sezni ima stila, ima duha, ima emocije, ali ni u čemu ne preteruje

Sve je u špici. U sirovoj, bolnoj emociji koju Jack White kreira svojom verzijom U2 balade, „Love Is Blindness“. U tom samokažnjeničkom stihu – Love is blindness, I don’t want to see, iza koga sledi onaj pomirljivi, a zapravo još strašniji – Won’t you wrap the night around me? I poruka i radnja ove serije su vam spojlovane u ta dva stiha, koja čujete odmah na početku. Slobodan Vujanović je one-man-popkulturni vodič. Sa dvoje dece
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