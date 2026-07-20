Gužva na nebu tek predstoji: 44.000 novih aviona i više od 2 miliona zaposlenih u narednih 20 godina

Aero.rs pre 32 minuta  |  Igor Salinger
Gužva na nebu tek predstoji: 44.000 novih aviona i više od 2 miliona zaposlenih u narednih 20 godina

Iako će polovina novih letelica zameniti stare koji idu u penziju, globalna flota će se do 2045. uvećati za više od 22.000 putničkih i kargo aviona.

Najnoviji Boeingov izveštaj otkriva gde će se najviše leteti i zašto se avio-industrija suočava sa istorijskom glađu za kadrovima Američki vazduhoplovni gigant Boeing objavio je svoj zvanični dugoročni pregled tržišta komercijalnog vazduhoplovstva Commercial Market Outlook(CMO) za period od 2026. do 2045. godine. Izveštaj pokazuje da kratkoročni poremećaji na tržištu i eventualne geopolitičke tenzije neće značajno ugroziti dugoročan rast industrije, koja bi u
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