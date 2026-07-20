Sledeće godine stižu jeftina i neobična električna vozila

Auto blog pre 46 minuta  |  Forbes.n1info.rs
Sledeće godine stižu jeftina i neobična električna vozila

Foto: Chip motors Prodaja električnih vozila u SAD naglo je pala otkako je administracija Donalda Trampa prošle godine ukinula federalni poreski podsticaj od 7.500 dolara za kupovinu električnih automobila.

Međutim, grupa startapa veruje da može da promeni taj trend. Tokom naredne godine planiraju da lansiraju novi talas neobičnih i pristupačnih električnih vozila koja se značajno razlikuju od onoga što nude Tesla i veliki proizvođači automobila. Najnoviji među njima je mali i jeftini „life utility vehicle“ kompanije Čip (Chip) iz Majamija. Rezervacije za kupovinu su već počele. Maksimalna brzina ovog vozila iznosi svega 40 kilometara na sat. Namenjeno je kao drugo
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