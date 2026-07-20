Tragedija tokom slavlja titule: Poginuo dečak (13) nakon urušavanja fontane u Španiji

Veliko slavlje zbog osvajanja Svetskog prvenstva u Španiji pretvorilo se u tragediju.

Trinaestogodišnji dečak izgubio je život, dok su još tri osobe teško povređene nakon što se urušio deo fontane u gradu Sijudad Rodrigo, u provinciji Salamanka, tokom proslave druge svetske titule španske reprezentacije. Nesreća se dogodila nešto posle ponoći na trgu Glorieta del Arbol Gordo, gde se okupio veliki broj navijača kako bi proslavio trijumf Španije na Mundijalu. Prema prvim informacijama, veći broj ljudi popeo se na fontanu, nakon čega je gornji deo