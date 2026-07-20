Španija dočekala svetske prvake: Fijesta za pamćenje u Madridu – u fotografijama

BBC News pre 1 sat | Marko Protić - BBC novinar

Reuters Rodri, kapiten Španije i Pedri sede na krovu autobusa u Madridu

Novi svetski šampioni, fudbaleri Španije, proslavili su u Madridu osvajanje trofeja na paradi kojoj su prisustvovale desetine hiljada oduševljenih navijača.

Kapiten Rodri je zajedno sa selektorom Luisom de la Fuenteom izneo trofej iz aviona na aerodromu u glavnom gradu Španije.

Igrače je potom u palati Sarsuela u predgrađu Madrida ugostio španski kralj Felipe šesti.

Posle kralja, red je došao i na Pedra Sančeza, predsednika vlade, koji je reprezentaciju ugostio u palati La Monkloa.

Vesela povorka potom je krenula ulicama Madrida u autobusu na sprat.

„Kraljevi sveta“ pisalo je na prednjem delu vozila, dok su navijači skandirali „šampioni“ njihovim herojima.

Igrači - neki bez majica, drugi sa pićem u rukama - igrali su i pevali pod jakim suncem, prolazeći glavnim saobraćajnicama u centru grada gde su ih čekale desetine hiljada navijača.

Krajnje odredište bio je trg Sibeles, mestu na kojem se tradicionalno slave sportski uspesi Španije.

Tamo se plesalo, pevalo i slavilo u ritmu španskih hitova, a pojedini igrači, poput Lamina Jamala, nisu se libili da uzmu mikrofon u ruke i povedu navijanje.

Feran Tores, strelac pobedonosnog gola, našalio se da „bukvalno leti" posle povratka ekipe iz Sjedinjenih Država, gde su u Nju Džerziju savladali Argentinu.

„Veoma sam srećan što vidim koliko su sva ta deca uzbuđena i što imamo priliku za paradu i slavlje", dodao je.

Mnogi mlađi navijači još nisu bili rođeni kada je gol Andresa Inijeste u produžecima protiv Holandije doneo Španiji prvu titulu svetskog prvaka u Južnoj Africi pre 16 godina.

Sada je došlo njihovo vreme za slavlje.

Reuters Luis de la Fuente, selektor Španije i Rodri, kapiten, iznose trofej iz aviona

Reuters Španska kraljevska porodica i Rodri, kapiten reprezentacije

EPA Fudbaleri Španije i premijer Pedro Sančez (u sredini)

Reuters Lamin Jamal se osvežava na gornjem spratu autobusa tokom parade

EPA Niko Vilijams sa peharom svetskog prvaka

Reuters Navijači na ulicama Madrida

Reuters Fabijan Ruiz i Mikel Merino pozdravljaju okupljene

Reuters Zastave Španije vijorile su se na svakom ćošku

Reuters Rodri, Kukurelja i ostatak ekipe su uživali

Reuters Krcati trg Sibeles u Madridu

EPA

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(BBC News, 07.20.2026)