Španija dočekala svetske prvake: Fijesta za pamćenje u Madridu - u fotografijama
„Kraljevi sveta“ pisalo je na prednjem delu vozila, dok su navijači skandirali „šampioni“ njihovim herojima.
Novi svetski šampioni, fudbaleri Španije, proslavili su u Madridu osvajanje trofeja na paradi kojoj su prisustvovale desetine hiljada oduševljenih navijača.
Kapiten Rodri je zajedno sa selektorom Luisom de la Fuenteom izneo trofej iz aviona na aerodromu u glavnom gradu Španije.
Igrače je potom u palati Sarsuela u predgrađu Madrida ugostio španski kralj Felipe šesti.
Posle kralja, red je došao i na Pedra Sančeza, predsednika vlade, koji je reprezentaciju ugostio u palati La Monkloa.
Vesela povorka potom je krenula ulicama Madrida u autobusu na sprat.
„Kraljevi sveta“ pisalo je na prednjem delu vozila, dok su navijači skandirali „šampioni“ njihovim herojima.
Igrači - neki bez majica, drugi sa pićem u rukama - igrali su i pevali pod jakim suncem, prolazeći glavnim saobraćajnicama u centru grada gde su ih čekale desetine hiljada navijača.
Krajnje odredište bio je trg Sibeles, mestu na kojem se tradicionalno slave sportski uspesi Španije.
Tamo se plesalo, pevalo i slavilo u ritmu španskih hitova, a pojedini igrači, poput Lamina Jamala, nisu se libili da uzmu mikrofon u ruke i povedu navijanje.
Feran Tores, strelac pobedonosnog gola, našalio se da „bukvalno leti" posle povratka ekipe iz Sjedinjenih Država, gde su u Nju Džerziju savladali Argentinu.
„Veoma sam srećan što vidim koliko su sva ta deca uzbuđena i što imamo priliku za paradu i slavlje", dodao je.
Mnogi mlađi navijači još nisu bili rođeni kada je gol Andresa Inijeste u produžecima protiv Holandije doneo Španiji prvu titulu svetskog prvaka u Južnoj Africi pre 16 godina.
Sada je došlo njihovo vreme za slavlje.
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(BBC News, 07.20.2026)