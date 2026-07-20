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Španija dočekala svetske prvake: Fijesta za pamćenje u Madridu - u fotografijama

„Kraljevi sveta“ pisalo je na prednjem delu vozila, dok su navijači skandirali „šampioni“ njihovim herojima.

BBC News pre 1 sat  |  Marko Protić - BBC novinar
Rodri, kapiten Španije i Pedri sede na krovu autobusa u Madridu
Reuters
Rodri, kapiten Španije i Pedri sede na krovu autobusa u Madridu

Novi svetski šampioni, fudbaleri Španije, proslavili su u Madridu osvajanje trofeja na paradi kojoj su prisustvovale desetine hiljada oduševljenih navijača.

Kapiten Rodri je zajedno sa selektorom Luisom de la Fuenteom izneo trofej iz aviona na aerodromu u glavnom gradu Španije.

Igrače je potom u palati Sarsuela u predgrađu Madrida ugostio španski kralj Felipe šesti.

Posle kralja, red je došao i na Pedra Sančeza, predsednika vlade, koji je reprezentaciju ugostio u palati La Monkloa.

Vesela povorka potom je krenula ulicama Madrida u autobusu na sprat.

„Kraljevi sveta“ pisalo je na prednjem delu vozila, dok su navijači skandirali „šampioni“ njihovim herojima.

Igrači - neki bez majica, drugi sa pićem u rukama - igrali su i pevali pod jakim suncem, prolazeći glavnim saobraćajnicama u centru grada gde su ih čekale desetine hiljada navijača.

Krajnje odredište bio je trg Sibeles, mestu na kojem se tradicionalno slave sportski uspesi Španije.

Tamo se plesalo, pevalo i slavilo u ritmu španskih hitova, a pojedini igrači, poput Lamina Jamala, nisu se libili da uzmu mikrofon u ruke i povedu navijanje.

Feran Tores, strelac pobedonosnog gola, našalio se da „bukvalno leti" posle povratka ekipe iz Sjedinjenih Država, gde su u Nju Džerziju savladali Argentinu.

„Veoma sam srećan što vidim koliko su sva ta deca uzbuđena i što imamo priliku za paradu i slavlje", dodao je.

Mnogi mlađi navijači još nisu bili rođeni kada je gol Andresa Inijeste u produžecima protiv Holandije doneo Španiji prvu titulu svetskog prvaka u Južnoj Africi pre 16 godina.

Sada je došlo njihovo vreme za slavlje.

Luis de la Fuente, selektor Španije i Rodri, kapiten, iznose trofej iz aviona
Reuters
Luis de la Fuente, selektor Španije i Rodri, kapiten, iznose trofej iz aviona
Španska kraljevska porodica i Rodri, kapiten reprezentacije
Reuters
Španska kraljevska porodica i Rodri, kapiten reprezentacije
Fudbaleri Španije i premijer Pedro Sančez (u sredini)
EPA
Fudbaleri Španije i premijer Pedro Sančez (u sredini)
Lamin Jamal se osvežava na gornjem spratu autobusa tokom parade
Reuters
Lamin Jamal se osvežava na gornjem spratu autobusa tokom parade
Niko Vilijams sa peharom svetskog prvaka
EPA
Niko Vilijams sa peharom svetskog prvaka
Navijači na ulicama Madrida
Reuters
Navijači na ulicama Madrida
Fabijan Ruiz i Mikel Merino pozdravljaju okupljene
Reuters
Fabijan Ruiz i Mikel Merino pozdravljaju okupljene
Zastave Španije vijorile su se na svakom ćošku
Reuters
Zastave Španije vijorile su se na svakom ćošku
Rodri, Kukurelja i ostatak ekipe su uživali
Reuters
Rodri, Kukurelja i ostatak ekipe su uživali
Krcati trg Sibeles u Madridu
Reuters
Krcati trg Sibeles u Madridu
Fijesta u Madridu
EPA

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(BBC News, 07.20.2026)

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