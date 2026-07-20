Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Beta pre 55 minuta

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) počela je danas u 11 časova, a prva tačka dnevnog reda biće izbor predsednika i potpredsednika tog tela.

Predsedavajuća je Dubravka Valić Nedeljković kao najstarija članica Saveta.

Na sednici je prisutno svih osam članova, glasanje je tajno, a sednica je zatvorena za javnost, preneo je portal televizije N1.

Osam članova REM-a, bez devetog člana koji treba da bude predstavnik manjina, danas će birati predsednika i zamenika predsednika Saveta.

Ukoliko članovi Saveta ne budu mogli da se dogovore oko izbora, onda će po automatizmu za predsednicu biti izabrana Dubravka Valić Nedeljković kao najstarija članica.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, a pored izbora predsednika i zamenika, na dnevnom redu jeste i dogovaranje o načinu rada Saveta.

Sednica je zakazana nakon odluke Skupštine o nevažećim ostavkama četiri člana Saveta.  Mandat članova prethodnog saziva Saveta REM-a istekao je još u novembru 2024.

 

(Beta, 20.07.2026)

Povezane vesti »

Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

N1 Info pre 40 minuta
Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, prva tačka dnevnog reda izbor predsednika

Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, prva tačka dnevnog reda izbor predsednika

RTV pre 40 minuta
(Foto) Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a: prva tačka dnevnog reda - izbor predsednika

(Foto) Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a: prva tačka dnevnog reda - izbor predsednika

Blic pre 5 minuta
Konstitutivna sednica Saveta REM-a, očekuje se i izbor predsednika

Konstitutivna sednica Saveta REM-a, očekuje se i izbor predsednika

RTS pre 40 minuta
Konstitutivna sednica Saveta REM: Prva tačka dnevnog reda izbor predsednika i njegovog zamenika

Konstitutivna sednica Saveta REM: Prva tačka dnevnog reda izbor predsednika i njegovog zamenika

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Insajder pre 50 minuta
Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriREM

Društvo, najnovije vesti »

Bjeletić o napadu u Pirotu: Opkolili su nas i napali još pre nego što sam izvukla mikrofon

Bjeletić o napadu u Pirotu: Opkolili su nas i napali još pre nego što sam izvukla mikrofon

Cenzolovka pre 0 minuta
BBC News na srpskom od sada i na TikToku

BBC News na srpskom od sada i na TikToku

BBC News pre 10 minuta
Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

N1 Info pre 40 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

N1 Info pre 5 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

Ministarstvo poljoprivrede: Javna rasprava o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja do 10. avgusta

Insajder pre 10 minuta