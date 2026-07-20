Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a, na dnevnom redu izbor predsednika

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) počela je danas u 11 časova, a prva tačka dnevnog reda biće izbor predsednika i potpredsednika tog tela.

Predsedavajuća je Dubravka Valić Nedeljković kao najstarija članica Saveta.

Na sednici je prisutno svih osam članova, glasanje je tajno, a sednica je zatvorena za javnost, preneo je portal televizije N1.

Osam članova REM-a, bez devetog člana koji treba da bude predstavnik manjina, danas će birati predsednika i zamenika predsednika Saveta.

Ukoliko članovi Saveta ne budu mogli da se dogovore oko izbora, onda će po automatizmu za predsednicu biti izabrana Dubravka Valić Nedeljković kao najstarija članica.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, a pored izbora predsednika i zamenika, na dnevnom redu jeste i dogovaranje o načinu rada Saveta.

Sednica je zakazana nakon odluke Skupštine o nevažećim ostavkama četiri člana Saveta. Mandat članova prethodnog saziva Saveta REM-a istekao je još u novembru 2024.