Ponoš: Vučić do sada bio iskreniji s obećanjima oko izbora nego oko kanalizacije

Beta pre 2 sata

Predsednik stranke Srbija centar - Srce Zdravko Ponoš ocenio je danas da je predsednik države Aleksandar Vučić "do sada bio iskreniji s obećanjima oko izbora nego oko kanalizacije", konstatujući da "u okviru aktuelne funkcionerske kampanje, kao i inače, svašta obećava, od kanalizacije do izbora".

Ponoše je, na društvenoj mreži X, naveo da Vučić "najavljuje da će s pozicije predsednika da i zvanično vodi kampanju za mesto premijera kad parlamentarni izbori budu raspisani".

"I da će kao predsednik, ali već duboko u kampanji za parlamentarne izbore, da skokne na Generalnu skupštinu UN. Da u nedelji od 22. do 26. septembra u Njujorku brani Kosovo. A onda, čim se vrati, recimo 28. septembra, podnosi ostavku i stavlja se na parlamentarnu listu za već ranije raspisane izbore, koji se održavaju, recimo, 18. oktobra", naveo je Ponoš.

Prema njegovim rečima, premijer Đuro Macut bi trebalo da "abdicira dosta ranije za taj scenario, kako bi parlamentarni izbori mogli da se raspišu do 4. septembra, a da su predsednički u tom scenariju u novembru, decembru".

(Beta, 20.07.2026)

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