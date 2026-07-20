Potpredsednik SAD Džej Di Vens i njegova supruga Uša objavili rođenje četvrtog deteta

Beta pre 6 minuta

Potpredsednik SAD Džej Di Vens i njegova supruga Uša Vens juče su objavili rođenje svog četvrtog deteta, sina, koji je prvo dete rođeno nekom aktuelnom potpredsedniku SAD u više od 150 godina.

Rođen u nedelju Alek Nil Vens pridružuje se svojoj braći Evanu (9), Viveku (6) i sestri Mirabel (4).

Vens je objavio rođenje sina preko društvenih mreža u saopštenju koje su potpisali on i supruga.

"Uzbuđeni smo da objavimo da je naš sin Alek Nil Vens rođen jutros. Uša i beba su srećni i zdravi i naša deca su presrećna da upoznaju svog malog brata", piše u saopštenju.

Oni u zahvalili lekarima i osoblju u Volter Rid nacionalnom vojnom mecicinskom centru i lekarskom timu Bele kuće.{image3}

Uvećanje porodice republikanskog potpreesednika u skladu je sa njegovim strasnim zalaganjem za to da Amerikanci imaju više dece. On je takođe nagovestio da je prošlogodišnje ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, koji je bio njegov prijatelj, uticalo na odluku da imaju još jedno dete.

(Beta, 20.07.2026)