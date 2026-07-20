Ruski zvaničnici: Više od 400 ukrajinskih dronova noćas upućeno na moskovsku oblast

Beta pre 1 sat

Više od 400 ukrajinskih dronova upućeno je noćas u pravcu moskovske oblasti, objavio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin i dodao da je većina njih oborena.

On je precizirao da je u periodu od 20.30 u nedelju po moskovskom vremenu do 5.00 jutros u pravcu moskovskog regiona upućeno više od 400 neprijateljskih bespilotnih letelica, a veći deo su neutralisale snage PVO na velikoj udaljenosti od grada, dok je 85 dronova uništeno na prilazu Moskvi, prenosi agencija TASS.

Francuski Figaro prenosi saopštenje bolnice Domodedovo u južnom delu Moskve prema kojem je šest ljudi koji su zadobili povrede zbog eksplozije prebačeno u tu bolnicu. Bolnica nije precizirala da li su povrede vezane za napad dronovima.

U Podmoskovlju je zbog napada bespilotnih letelica povređeno 10 osoba, uključujući i jedno dete, saopštio je guverner tog regiona Andrej Vorobjov.

Poslednjih meseci Ukrajina je pojačala napade na Rusiju, saopštivši da posebno cilja naftnu infrastrukturu u nastojanju da smanji kapacitet Moskve za finansiranje rata.

Ukrajina: Rusija od početka jula lansirala više balističkih raketa nego što ih proizvodi

Rusija je od početka jula lansirala na Ukrajinu više balističkih raketa nego što ih mesečno proizvodi i iskoristila je dve trećine svoje planirane godišnje proizvodnje raketa 3M22 Cirkon, preneo je danas ukrajinski sajt Militarnji, specijalizovan za vojna pitanja. Taj sajt koji citira izveštaje ukrajinskog vazduhoplovstva i regionalnih vazduhoplovnih komandi naveo je da su u junu 2026. godine, ruske snage koristile ukupno 102 balističke rakete Iskander-M/S-400, dve rakete H-47M2 Kinžal i 15 raketa 3M22 Cirkon. "Prema procenama ukrajinske odbrambene obaveštajne službe, Rusija mesečno proizvodi oko 60 balističkih raketa 9M723 za sistem Iskander-M i 40 raketa RM-48U za sistem S-400 svakog meseca. Njihova kombinovana mesečna proizvodnja iznosi oko 100 raketa", dodao je sajt. Navodi da je prema tim procenama, Rusija od početka jula već koristila više balističkih raketa nego što može da ih proizvede za mesec dana i dodaje da Rusija planira da proizvede 30 raketa 3M22 Cirkon tokom godine. "Stoga je Rusija za 19 dana jula iskoristila dve trećine svoje planirane godišnje proizvodnje za ovu vrstu rakete", dodao je Militarnji.

(Beta, 20.07.2026)