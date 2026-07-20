UKC Niš: Posle žalbi pacijenata, sređene specijalističke ambulante
Beta pre 21 minuta
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu Milan Lazarević saopštio je danas da su unapredili uslove u specijalističkim ambulantama te zdravstvene ustanove.
On je, u objavi na društvenim mrežama, naveo da su čekaonice okrečene i uređene, unet je novi nameštaj i postavljeni su klima-uređaji, kako bi, dodao je, boravak pacijenata bio prijatniji i dostojanstveniji.
Dodao je da je reorganizovan rad lekara specijalista, sa ciljem da se smanji vreme čekanja i omogući efikasniji i brži pregled pacijenata.
Prema njegovim rečima, uprava UKC Niš je reagovala i unapredila uslove u specijalističkim ambulantama nakon razgovora sa pacijentima.
Godinama unazad građani koji se leče u UKC Niš najviše su se žalili na rad specijalističkih ambulanti u prizemlju "stare hirurgije" zbog ogromnih gužvi, dugog čekanja na preglede, zagušljivih i prljavih čekaonica i nedovoljno mesta za sedenje.
(Beta, 20.07.2026)