Bajatović: Neće biti povećana cena gasa za domaćinstva

Pitanje je koliko će biti poskupljenje za privredu

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je izjavio da cene gasa za domaćinstva neće biti povećane, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu novog ugovora s Rusima. On je za RTS kazao da se cena ruskog gasa i dalje formira po naftnoj formuli i da bi eventualno povećanje moglo da bude do 10 odsto, ukoliko cena nafte ne pređe 100 dolara po barelu. Dodao je da očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom o nabavci gasa i u narednim kvartalima. Srbija je, prema rečima