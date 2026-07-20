Adrijana (28) kupila kuću iz snova, a sada je beskućnica! Ako samo kroči u svoj dom, plaća kaznu od 5.000 evra, razlog je bizaran: "Čeka me finansijska propast"

Suočava se sa finansijskom propašću jer više ne može da plaća obaveze za imanje Dobihalova je postala beskućnica i sada boravi kod prijatelja i rođaka Pre dve godine, ova pravnica kupila je napušteni kamenolom i kuću od 360 kvadrata na reci Nekar za 500.000 evra kako bi otvorila pansion za pse.

Sada je imanje zatvoreno, a 28-godišnjakinja je beskućnica. Razlog je ogromna pukotina koja preseca stenu iznad kuće. Naime, vlasti su u strahu da bi stena visoka 12 metara mogla da se obruši na kuću. - Kada sam se uselila u kuću u novembru 2024. godine, bila sam presrećna - rekla je Adrijana Dobihal. Godinu dana kasnije usledio je šok - U novembru 2025. godine, mlada žena je otkrila da se u peščaru iza njenog imanja u Hiršhornu formirala ogromna pukotina. Tada je