Američki istražioci danas u Derventi, istražuju stradanje Srba

Predsednik SNSD Milorad Dodik ocenjuje dolazak američkih istražilaca kao priliku za objektivnije sagledavanje stradanja Srba i ističe da je do sada "sarajevsko pravosuđe iznosilo samo neistine" Istraga se fokusira na osobe koje su 1992. godine u Derventi počinile zločine, a sada žive u Americi i do sada su izbegle odgovornost Pred američkim istražiocima u Derventi će danas početi svedočenja Srba koji su pretrpeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom