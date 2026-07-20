Američki istražioci danas u Derventi, istražuju stradanje Srba

Blic pre 1 sat
Američki istražioci danas u Derventi, istražuju stradanje Srba
Predsednik SNSD Milorad Dodik ocenjuje dolazak američkih istražilaca kao priliku za objektivnije sagledavanje stradanja Srba i ističe da je do sada "sarajevsko pravosuđe iznosilo samo neistine" Istraga se fokusira na osobe koje su 1992. godine u Derventi počinile zločine, a sada žive u Americi i do sada su izbegle odgovornost Pred američkim istražiocima u Derventi će danas početi svedočenja Srba koji su pretrpeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom
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