Bajatović: Očekujem nastavak ugovora za gas sa Rusijom do kraja 2026.

Dušan Bajatović očekuje produženje ugovora sa Rusijom o snabdevanju gasom i u narednim kvartalima Cena gasa na evropskim berzama značajno je porasla, ali za domaćinstva u Srbiji neće biti povećanja cena Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da očekuje da će ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom biti produžen i u sledećem kvartalu, kao i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. On je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla