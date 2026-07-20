Bajatović: Očekujem nastavak ugovora za gas sa Rusijom do kraja 2026.

Blic pre 38 minuta
Bajatović: Očekujem nastavak ugovora za gas sa Rusijom do kraja 2026.
Dušan Bajatović očekuje produženje ugovora sa Rusijom o snabdevanju gasom i u narednim kvartalima Cena gasa na evropskim berzama značajno je porasla, ali za domaćinstva u Srbiji neće biti povećanja cena Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da očekuje da će ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom biti produžen i u sledećem kvartalu, kao i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. On je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla
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