(Foto) Kolaps na ovom prelazu ne jenjava! Na izlazu iz Srbije kolone duge i do 10 kilometara, sve trake krcate vozilima: "Ko ide u Grčku, ovde bolje da ne prolazi"

Na graničnom prelazu Gradina situacija je najteža, sa čekanjem na izlazu iz zemlje do 180 minuta, a na ulazu u Bugarsku kolone dostižu i 10 kilometara Korisnici društvenih mreža savetuju izbegavanje prelaza Gradina zbog velikih gužvi i dugog čekanja Iako je najfrekventniji vikend, što se intenziteta saobraćaja tiče, za nama i početak radne nedelje doneo je velike gužve na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom