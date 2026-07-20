(Foto) Kolaps na ovom prelazu ne jenjava! Na izlazu iz Srbije kolone duge i do 10 kilometara, sve trake krcate vozilima: "Ko ide u Grčku, ovde bolje da ne prolazi"

Blic pre 34 minuta
(Foto) Kolaps na ovom prelazu ne jenjava! Na izlazu iz Srbije kolone duge i do 10 kilometara, sve trake krcate vozilima: "Ko…
Na graničnom prelazu Gradina situacija je najteža, sa čekanjem na izlazu iz zemlje do 180 minuta, a na ulazu u Bugarsku kolone dostižu i 10 kilometara Korisnici društvenih mreža savetuju izbegavanje prelaza Gradina zbog velikih gužvi i dugog čekanja Iako je najfrekventniji vikend, što se intenziteta saobraćaja tiče, za nama i početak radne nedelje doneo je velike gužve na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom
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