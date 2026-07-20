(Foto, video) Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a: Prva tačka dnevnog reda - izbor predsednika

Za čelnike REM-a glasaju članovi Saveta, uključujući i četvoro koji su ranije podneli ostavke, ali su nastavili rad nakon odluke Skupštine da ostavke nisu pravno važeće Među prisutnima su i direktorka REM-a Rajka Galin Ćertić, kao i članovi Saveta - Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković i Snežana Miljković U Beogradu se danas održava konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), a prva tačka dnevnog reda je izbor predsednika