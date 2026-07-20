(Foto, video) Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a: Prva tačka dnevnog reda - izbor predsednika

Blic pre 16 minuta
(Foto, video) Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a: Prva tačka dnevnog reda - izbor predsednika
Za čelnike REM-a glasaju članovi Saveta, uključujući i četvoro koji su ranije podneli ostavke, ali su nastavili rad nakon odluke Skupštine da ostavke nisu pravno važeće Među prisutnima su i direktorka REM-a Rajka Galin Ćertić, kao i članovi Saveta - Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković i Snežana Miljković U Beogradu se danas održava konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), a prva tačka dnevnog reda je izbor predsednika
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Savet REM-a: Kamen u cipeli

Savet REM-a: Kamen u cipeli

Cenzolovka pre 41 minuta
Bez izabranog predsednika na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a (VIDEO)

Bez izabranog predsednika na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a (VIDEO)

Insajder pre 41 minuta
Bez dogovora u Savetu REM-a: Izbor predsednika odložen za narednu sednicu

Bez dogovora u Savetu REM-a: Izbor predsednika odložen za narednu sednicu

Vreme pre 1 sat
Prva sednica novog saziva Saveta REM završena bez izbora predsednika, oba kandidata dobila po četiri glasa

Prva sednica novog saziva Saveta REM završena bez izbora predsednika, oba kandidata dobila po četiri glasa

Newsmax Balkans pre 41 minuta
Održana sednica Saveta REM-a, nisu izabrani predsednik i zamenik

Održana sednica Saveta REM-a, nisu izabrani predsednik i zamenik

RTS pre 1 sat
Nije izabran predsednik Saveta REM-a, Malešić i Garić dobili isti broj glasova

Nije izabran predsednik Saveta REM-a, Malešić i Garić dobili isti broj glasova

Cenzolovka pre 2 sata
Nije izabran predsednik Saveta REM-a

Nije izabran predsednik Saveta REM-a

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MTSIzboriREM

Društvo, najnovije vesti »

(Foto, video) Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a: Prva tačka dnevnog reda - izbor predsednika

(Foto, video) Počela konstitutivna sednica Saveta REM-a: Prva tačka dnevnog reda - izbor predsednika

Blic pre 16 minuta
Radnik pao sa krova crkve u Bečmenu

Radnik pao sa krova crkve u Bečmenu

RTV pre 6 minuta
Dašić: Ubrzana sanacija udarnih rupa i raskopanih ulica – Milošević: Popisano 900 rupa, već sanirano 30%

Dašić: Ubrzana sanacija udarnih rupa i raskopanih ulica – Milošević: Popisano 900 rupa, već sanirano 30%

InfoKG pre 16 minuta
Dašić: Privode se kraju radovi na prvoj fazi Severne obilaznice

Dašić: Privode se kraju radovi na prvoj fazi Severne obilaznice

RTK pre 6 minuta
Mup ugasio TikTok nalog "Faraona“, traži i uklanjanje sadržaja sa Jutjuba

Mup ugasio TikTok nalog "Faraona“, traži i uklanjanje sadržaja sa Jutjuba

Euronews pre 11 minuta