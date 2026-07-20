Očaj i histerija u Prištini! Albanci gube najvažnijeg saveznika, Amerika se okreće Srbiji! Baražna vatra po Kurtiju: "Mi smo njegovi taoci"

Blic pre 17 minuta
Očaj i histerija u Prištini! Albanci gube najvažnijeg saveznika, Amerika se okreće Srbiji! Baražna vatra po Kurtiju: "Mi smo…
Bivši prištinski zvaničnici kažu da je to što je Prištini zamrznut strateški dijalog sa Vašingtonom, a Beogradu otvoren "posledica Kurtijeve konfrontacione politike" Kako kažu, Amerika uslovljava nastavak dijaloga sa Prištinom formiranjem Zajednice srpskih opština i većom zaštitom prava Srba Strateški dijalog Srbije i Amerike koji je zvanično otvoren u petak već je izazvao brojne reakcije, među kojima je i - zavist Prištine. Činjenica da je Priština izgubila
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