Očaj i histerija u Prištini! Albanci gube najvažnijeg saveznika, Amerika se okreće Srbiji! Baražna vatra po Kurtiju: "Mi smo njegovi taoci"

Bivši prištinski zvaničnici kažu da je to što je Prištini zamrznut strateški dijalog sa Vašingtonom, a Beogradu otvoren "posledica Kurtijeve konfrontacione politike" Kako kažu, Amerika uslovljava nastavak dijaloga sa Prištinom formiranjem Zajednice srpskih opština i većom zaštitom prava Srba Strateški dijalog Srbije i Amerike koji je zvanično otvoren u petak već je izazvao brojne reakcije, među kojima je i - zavist Prištine. Činjenica da je Priština izgubila